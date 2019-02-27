Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Kavga Eden İki Grup Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Zeytinburnu'nda Kavga Eden İki Grup Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

42 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda bu akşam kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi.

Zeytinburnu'nda Kavga Eden İki Grup Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda bu akşam kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edilen kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın ortasından ortalığı savaş alanına çeviren kavga sırasında döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavganın Suriye uyruklu iki grup arasında yaşandığı iddia edildi. 

 

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sokağı gören yüksek bir yerden çekildiği anlaşılan görüntülerde, sokakta iki grup arasında ortalığı savaş alanına çeviren kavga görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, kavga, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Belçika Polisi, Kavgaya Karışan 2 Türk Öğrenciyi Darp Etti

Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığı Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 01:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Kavga Eden İki Grup Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]