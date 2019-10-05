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Zeytinburnu'nda kavga sırasında yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan saldırganlar yakalandı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda kavga sırasında yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan saldırganlar yakalandıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında açılan ateş sonucu yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaralayan saldırganlar, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zeytinburnu'nda kavga sırasında yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan saldırganlar yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında açılan ateş sonucu yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaralayan saldırganlar, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, 11 Eylül Çarşamba günü Zeytinburnu Veliefendi Mahalledinde meydana gelmiş, iki taraf arasında yaşanan silahlı kavgada açılan ateş sonucu olayla ilgilisi bulunmayan biri kadın 2 kişi, vurularak yaralanmıştı. Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın failleri olduğu tespit edilen Ertan K.ve Veysi T.adlı 2 saldırgan, olayda kullanılan suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Eylül tarihinde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Veysi T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ertan K. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, o tarihte yaşanan ve yoldan geçen biri kadın 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlar kavgalı oldukları ileri sürülen kişilere doğru silahla ateş ederken, seken kurşunlardan birinin yoldan geçen kadına isabet ettiği anlar yer alıyor. Kadın kaçarken kavga eden taraflar arasındaki itişme bir süre daha devam ediyor.

Zeytinburnu'nda kavga sırasında yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan saldırganlar yakalandı

Zeytinburnu, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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