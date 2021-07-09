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Zeytinburnu'nda "Kaykay Park" hizmete açıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda "Kaykay Park" hizmete açıldı

09.07.2021 12:53

Zeytinburnu'nda "Kaykay Park" hizmete açıldı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gençlerden gelen talep üzerine yapılan "Kaykay Park"ının açılışını yaptı.

Zeytinburnu'nda "Kaykay Park" hizmete açıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gençlerden gelen talep üzerine yapılan "Kaykay Park"ının açılışını yaptı. Kaykay sporcuları açılışta gösteri gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi, 700. Yıl Parkı'nda 630 metrekare alan içerisinde uluslararası standartlara uygun şekilde inşa ettiği 'Kaykay Park'ı hizmete açtı. Kaykay sporcularının özel gösterileriyle renk kattığı açılış programına yaz okulu öğrencileri de katıldı. Proje kapsamında 700. Yıl Parkı'nın hemen yanına inşa edilen basketbol sahasında öğrenciler basketbol oynadı.

"Tam teşekküllü bir kompleks haline geldi"

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'nda 700. Yıl Parkı'nın uygun bir köşesine kaykay parkının hizmete giriş törenindeyiz. 700. Yıl Parkı'nın içinde Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nin, yine caminin olduğu, çocuk oyun gruplarının, yürüme parkurunun olduğu bir parkımızdı. Bu parka kaykay parkını ilave ederek tam teşekküllü bir kompleks haline getirmiş oluyoruz. Böylelikle bir ailenin bütün bireylerinin yararlanabileceği bir güzel rekreasyon alanı ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

"Zeytinburnu'na spor sahaları kazandırmaya devam edeceğiz"

Kaykay parkıyla ilgili yoğun talepten söz eden Başkan Arısoy, "Benim Zeytinburnu'ndaki gençlerle her karşılaşmamda, her görüşmemde talep edilen bir husustu. Bundan sonra iyi eğlenceler diliyorum. Kaykay parkını kullanmak için gereken kurallara hassasiyetle uymalarını şimdiden duyurmuş olayım. Bugün ayrıca bu küçük hazırlığımıza yaz spor okuluna katılan çocuklarımız da geldi. Kaykay parkının yanına bir basketbol sahası inşa etmiş olduk. Zeytinburnu'na spor sahaları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

" Türkiye'nin her yerine böyle şeyler görmek istiyoruz"

5 senedir paten kaydığını söyleyen 22 yaşındaki Alperen Çataksu, "Çok uzun uğraşlar sonunda bu seviyeye gelebildim. Çok çalıştım. Park oldukça güzel olmuş. Belediyenin böyle işler yapması bu sporu yapan gençler için çok önemli. Sadece burada değil Türkiye'nin her yerine böyle şeyler görmek istiyoruz. Umarım böyle şeyler olmaya devam eder. Türkiye'nin başka illerinde de böyle parklar görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaykay sürmek bilgisayar oynamaktan iyidir"

Bisikletle gösteri yapan İsmail Emre Dalgıç, "Bu yıllarda sporun üstüne daha çok düşüldü. Parklar, alanlar yapılmaya başlandı. Bu oldukça güzel bir şey. Ne kadar çok park, o kadar fazla sporcu. Kaykay sürmek bilgisayar oynamaktan iyidir" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Kaykay Park hizmete açıldı

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, basketbol, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda 'Kaykay Park' hizmete açıldı - Son Dakika


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