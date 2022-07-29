ZEYTİNBURNU'NDA YAN ATAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ARKADAŞLARI KURTARDI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA YAN ATAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ARKADAŞLARI KURTARDI

29.07.2022 12:56

ZEYTİNBURNU'nda, kaza yaparak yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü, otomobilden inen arkadaşları ve polis ekipleri kurtardı.

ZEYTİNBURNU'nda, kaza yaparak yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü, otomobilden inen arkadaşları ve polis ekipleri kurtardı.

Çırpıcı Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında, içerisinde 6 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarparak yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sırasında araçta bulunan 5 kişi ise otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ve olay yerine gelen 2 polis memuru, sürücüyü kurtarmak için yan yatan otomobili iterek düz hale getirdi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazanın ardından sürücünün otomobilde sıkıştığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen 5 kişi ve polis ekipleri, yan yatan aracı iterek düz hale getiriyor. Sürücüyü önce camdan çıkarmaya çalışan arkadaşları ve polis ekipleri, daha sonra aracın kapısını açarak yaralıyı çıkarıyor.  Esnaf Bülent Kara, "Saat 02.00 sıralarında kaza oluyor. 6 kişi alkollülermiş. Kontrolü kaybedince arabanın arkasına vuruyor ve takla atıyor. Komşulardan biri görüp, bağırıyor. Komşular yetişiyor. Araba devrilince diğer arabalara zarar veriyor. Şoförün ayağı arabanın altında kalmış. O yüzden bağırıyormuş. Güvenlik geliyor, yardımcı oluyorlar kaldırıyorlar. 2 kişi yaralanmış" dedi.

Görüntü dökümü:  -Kaza sonrası sıkışan sürücünün kurtarılması (cep telefonu kamerası) -Olay yerinden detay -Röp

-Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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