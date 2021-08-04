Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda kazı çalışması sırasındaki patlama kamerada - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda bir apartmanın önünde yapılan kazı çalışmaları sırasında, elektrik kabloları patladı. Patlama sonrası kazı çalışması yapan iki işçiden birisi kolundan yaralandı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 12.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önünde yapılan kazı çalışmalarında işçilerden birinin elektrik kablolarına kazmayla vurması sonucu patlama meydana geldi. Yoğun dumanın çıktığı ufak çaplı patlama sonucu bir işçi kolundan yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"AŞIRI DERECEDE DUMAN ÇIKTI"

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Servet Acar, "Kazı çalışması vardı. Adam kazırken yangın çıktı bir anda. Adam çukurun içinden çıktı kurtardı kendini. İki kişilerdi. Elektrikten kaynaklı, herhalde kazmayı vururken oldu. Aşırı derecede duman çıktı. Alevler vardı. Ben 'herhalde adam gitti' dedim ama kurtuldu çok şükür." dedi. Zabıta ekipleri kazı yapılan alana şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, elektrik ekipleri de kazının yapıldığı yerin elektriğini kesti.

PATLAMA KAMERADA

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçinin kazmayı toprağa vurduğu anda bir anda alevler ve dumanın yükseldiğini görülüyor.