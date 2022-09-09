Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi

09.09.2022 16:11
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi

Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 Eylül'de yaşanan olay sonrası kimliğini belirlediği köpeğin sahibi M.D'yi yakaladı.

M.D'ye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapılırken 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırmış, çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi ölmüştü. Kedinin sahibi Saliha Biber de emniyete giderek köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olmuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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