Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de 2 kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırmış, çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi ölmüştü. Kedinin sahibi Saliha Biber de emniyete giderek köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine 14 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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