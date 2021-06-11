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ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ

11.06.2021 14:12

ZEYTİNBURNU'nda cezaevinden izinli çıkan eniştesi Ali İhsan Ata'yı kendisine cinsel istismarda bulunup, çektiği görüntülerle tehdit ettiği iddiasıyla öldüren Canan Atlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

ZEYTİNBURNU'nda cezaevinden izinli çıkan eniştesi Ali İhsan Ata'yı kendisine cinsel istismarda bulunup, çektiği görüntülerle tehdit ettiği iddiasıyla öldüren Canan Atlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Canan Atlı SEGBİS ile bağlanırken sanık avukatları Barış Arslan ve Alper Uysal da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla beyanda bulunan maktul Ali İhsan Ata'nın dini nikahlı eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu. Sınağ'ın ifadesinde şunlar yer aldı:

"Canan benim yeğenim olur. Canan İstanbul'da mendil, kalem satıyordu. Evlere temizliğe gidiyordu. Saf birisiydi. Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Bana çok kötü davranıyordu. Şiddet uyguluyordu. Dövüp, sövüyordu. Hatta benim banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti, korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenim olan Canan Atlı'ya 'Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm' diyerek küfürler etmişti. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, onları öldürürüm demiş. Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş"

Tanığın beyanları ardından söz verilen sanık Canan Atlı, "Tanık beyanları doğrudur. Çocuklarım çok mağdur. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"MAKTUL SANIĞIN 9 YAŞINDAKİ KIZINA DA AYNI ŞEYLERİ YAPACAĞINI SÖYLEYEREK TEHDİT ETMİŞTİR"

Canan Atlı'nın avukatı Alper Uysal, "Tanık beyanı ortadadır. Maktulün sanığa yaptığı gibi tanığa da yapmış olduğu şeyler ortadır. Onunla da zorla ilişkiye girmiş ve videoya çekmiştir. Maktul şiddet uygulamış ve yağmada bulunmuştur. Maktul bununla da kalmayıp, sanığın 9 yaşındaki kızı için de aynı şeyleri yapacağı konusunda tehdit etmiştir. Burada ağır bir haksız tahrik söz konusudur. Müvekkilim öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Uzun bir tutukluluk süresi geçirdi" dedi ve sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Canan Atlı hakkında adli kontrol şartları uygulanması koşuluyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle dini nikahlı eşi olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılıyor. Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Canan Atlı'nın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ali İhsan Su, Alper Uysal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA KENDİSİNE TACİZDE BULUNAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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