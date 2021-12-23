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Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

23.12.2021 09:21

Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü işbirliğinde kente yönelik bilgi üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kent Çalışmaları Ödül Töreni'nde, başarılı isimler ödüllerini aldı.

Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü işbirliğinde kente yönelik bilgi üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kent Çalışmaları Ödül Töreni'nde, başarılı isimler ödüllerini aldı.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü işbirliğinde düzenlenen Kent Çalışmaları projesinin ödül töreni, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Yükseköğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede, makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 ayrı kategoride kazanan isimler ödüllerini kavuştu.

" Türkiye'nin 53 ilinden, yaklaşık 200 eser başvuru yaptı"

Ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Belediyemizce düzenlenen Kent Çalışmaları Ödül Töreni'nin ilkindeyiz. Bu çalışma üniversitelerle belediyeler arasında bir işbirliği teşvik sağlamak üzere tasarlandı. Bu yarışmada dört kategoride ödül verilecek. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü işbirliğiyle hazırlandı. Yaklaşık bir yıl önce dijital olarak duyuruldu. Bütün süreçleri dijital olarak tamamlandı. 190 sayıda eser yarışmaya başvurdu. Kitap, makale, doktora ve jüri özel ödülü verilecek bu akşam. Çok kıymetli üniversite hocalarımız jüride görev aldılar. Bu akşam Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızın teşrifleriyle ödülleri vereceğiz. Başlangıç için çok iyi bir netice elde ettiğimizi düşünüyorum. Birbirinden değerli yaklaşık 200 eser başvuru yaptı. İnşallah bundan sonra da bu etkinliği düzenlemekte kararlıyız. Maksadımız akademik camiayı kent çalışmalarına yoğunlaşmalarını sağlamak ve görünür kılmak. Emeği geçen bütün hocalarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye'nin 53 ilinden başvuru geldi. Yaklaşık 50 farklı üniversiteden mezun hocamız akademisyenler müracaat ettiler. Bundan sonraki kent çalışmaları için de teşvik edici olmasını diliyorum. Biz her yıl kent çalışmaları ödüllerini vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu organizasyon akademik ilim anlamında bir sosyal sorumluluk projesidir"

Törende konuşan Yükseköğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, "Bu tür organizasyonlar aslında; Türkiye'de ilmi faaliyetleri araştırmaları kaliteli, nitelikli yayınları teşvik etmek amacıyla, bu çalışmaları yapan öğretim elemanlarının öncelikle anmak hatırlamak toplumun cemiyetin basına çıkarmasıyla yapılıyor olması bu açıdan Yüksek Eğitim Kurulu'nu temsilen burada bulunmaktan dolayı fevkalade memnunum. Sorumlu olduğum sahaya yönelik Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmış olması çok önemli. Başta İstanbul Üniversitesi ve onun kıymetli seçkin bölümlerinden bir tanesi sosyoloji ve belki bununla beraber İstanbul'un diğer üniversitelerinde çalışan hocalarla birlikte Zeytinburnu belediyesinin böyle bir organizasyonda işbirliği yapmış olmasıdır. Üniversitenin temel işlevlerinden bir tanesi toplumsal sorumluluk projeleri topluma yönelik hizmetleridir. Bu açıdan bakıldığında bu organizasyonda akademik ilim anlamında hizmet veren başta seçici kurul değerlendirme yapan hocalar hakem heyeti Zeytinburnu Belediyesiyle birlikte aslında bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış oluyorlar. Kent çalışmalarının ödüllendirilmesi bu açıdan aslında Türkiye'de sosyal birimlerin birleşimine katkı sağlayacağı teşvik edecek bu alanda yapılacak olan çalışmaları destekleyecek bir etkinlik ödüllerin nerede verildiğine bakıldığında bu aslında kendini bir açıdan gösteriyor. Sadece makale ve kitap değil aynı zamanda tezlerin takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi aslında yüksek lisans ve doktora yapan sosyal birimlerde bu bakımdan tez yazan genç arkadaşlarımızın da ciddi bir desteği bugünden itibaren ve bundan sonra da verileceğini göstermektedir" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

İstanbul Üniversitesi, Zeytinburnu, Sosyoloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
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