Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Veliefendi Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir kıraathanede önceki gün çalışanlarla bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kıraathane çalışanları Hasan K. Yunus K. Davut K. silahla yaralandı.

Ambulansla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Agit O'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:51 Kaynak: AA
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