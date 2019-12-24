Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Veliefendi Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir kıraathanede önceki gün çalışanlarla bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kıraathane çalışanları Hasan K, Yunus K ve Davut K. silahla yaralandı.

Ambulansla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Agit O'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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