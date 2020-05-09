Zeytinburnu'nda kısıtlamaya rağmen açık olan kıraathane mühürlendi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kısıtlamaya rağmen açık olan kıraathane mühürlendi

Zeytinburnu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

Zeytinburnu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs'ta kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi. Veliefendi Mahallesi Semiha Şakir Caddesi üzerindeki bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride 16 kişinin bulunduğunu tespit eden ekipler, kıraathanedekilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 50 bin 880 lira idari para cezası uyguladı. İş yerinin sahibi Hakkı K. hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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