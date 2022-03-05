ZEYTİNBURNU'NDA 'KİTAP OKUMA YARIŞMASI' HEYECANI - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından 16 yıldır düzenlenen Kitap Okuma Yarışması sınavı bugün yapıldı. Okul bahçesinde heyecan içinde bekleyen öğrenciler, kitap okumayı çok sevdiklerini söyledi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen, okumayı teşvik etmek için ilkokul öğrencileri başta olmak üzere; ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin de dahil olduğu 'Kitap Okuma Yarışması' sınavları bugün yapıldı. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin katıldığı sınav Zeytinburnu Haluk Ündeğer Lisesi ve Haluk Ündeğer İlkokulu'nda gerçekleşti.

7 FARKLI KİTAPTAN 100 SORU

Sınavla ilgili bilgi veren Bilgi Evleri Eğitim Sorumlusu Fatma Dal, 'Yarışmamıza 10 Ocak itibariyle başladık. 2 aylık süreçte yarışmacılarımız edebiyat komisyonumuz tarafından belirlenmiş olan sınıflarına, yaşlarına ve seviyelerine uygun 7 farklı kitapları okudular. Bu kitaplardan kendilerine çıkmış olan 100 soruyu cevaplayacaklar ve ardından ilk 10 dereceye girenler ödül almaya hak kazanacak' diye konuştu.

PARA VE TATİL ÖDÜLÜ

Yarışmanın kazananlarının ödül sahibi olacağını da vurgulayan Dal, 'İlk 10'a girenlere para ödülümüz var. İlk 3'e girenlere ise para ödülünün yanı sıra Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ödülümüz olacak. 5 günlük bir tatil hakkı kazanacaklar. Ailesinden 2 kişiyle birlikte gittiği için özellikle çocuklarımız 'anne ve babamı tatile götürüyorum' düşüncesiyle son derece mutlu oluyorlar. Sonuçlar bu hafta içinde açıklanacak ve dereceye girenler törende kaçıncı olduklarını öğrenecekler? ifadelerini kullandı.

KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMA

Çocukların heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini dile getiren Dal, 'Sınav saatinden erken saatte gelip okul bahçesinde beklemeye başladılar. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan çocuklarımızı kitapla buluşturmak çünkü bizim aynı zamanda bu yarışmamızın sloganı 'kaybedeni olmayan yarışma.' Kitap okumak en büyük kazanç ve biz çocuklarımıza ne kadar kitap okutursak onlar için çok daha iyi olacak? dedi.

ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Sınava giren öğrencilerden 11 yaşındaki Medine Şimşek ise '7 kitap okudum, aklımda bilgiler var. Çok heyecanlıyız. Sınava hazırım. 1'inci olmam imkansız ama 2'nci veya 3'üncü olabilirim. Kitap okumak bizi çok geliştiriyor. İleride çok başarılı olabiliriz' dedi.

Kitap sınavı olmak için gelen Nazar Çelik de '7 kitabı okudum sonra baştan başladım ve 6'ya kadar geldim. Şu an bazı şeyler aklımda. En sevdiğim kitap Mavi Elma oldu. Kitap okumayı seviyorum' ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Berat Yiğiter ise 'Kitap okumayı seviyorum. Herkese başarılar dilerim. 7 kitabı da okudum, hepsi aklımda. En çok Melodi kitabını sevdim. Heyecanlıyım ve başarılı olacağıma inanıyorum' dedi.

11 yaşındaki Vefa Beren Karapazar da 'Sınava hazırım, biraz heyecan var. Kitap okumayı çok seviyorum' diye konuştu. Büşra Kadam ise, 'Kitapları kısa sürede okumak zor değildi, biraz geç kaldım ama yetiştim. Sınava hazırım.Herkes kitap okumalı. Kitap okumak film gibi' Okurken gözümüzün önünde canlandırırsak film gibi oluyor? ifadelerini kullandı.