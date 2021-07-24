ZEYTİNBURNU'NDA KOMŞUSUNUN EVİNİ KURŞUNLAYAN ESKİ KOMŞU KAMERADA - Son Dakika

Boşanma sebebi olarak komşularının kendisine büyü yaptığını ileri süren Veli Yılmaz, 2 senedir komşusuna dehşeti yaşatıyor. Komşu İlyas Kandemir'in yaşadığı evleri ve iş yerlerini kurşunlayan Yılmaz gözaltına alındı.

Haber-Kamera Vedat BAYRAKTARİSTANBUL,(DHA)- ZEYTİNBURNU'nda, eşinden boşandıktan sonra Bana büyü yaptınız, sizin yüzünüzden ayrıldım diyerek komşusunun kapısını kurşunlayan eski komşu gözaltına alındı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşayan İlyas Kandemir'in iki yıldır eski komşusu Veli Yılmaz ile başı dertte. İddiaya göre Veli Yılmaz 2 sene önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bunu üzerine Yılmaz, Kandemir'i, Bana büyü yaptınız. Sizin yüzünüzden ayrıldım. diyerek ölümle tehdit etmeye başladı. İlk olarak Kandemir'in evinin kapısını kıran Yılmaz, bir süre sonra Kandemir'in evinin kapısını kurşunladı. Yaşadığı olaylardan sonra Kandemir evden taşınmak zorunda kaldı. Veli Yılmaz en son salı günü komşusunun yeni adresini bularak evini ve iş yerini kurşunladı. Kandemir'in şikayeti üzerine Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Veli Yılmaz'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Salı günü yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Yılmaz'ın görüntülerde iş yerinin önüne gelip silahla ateş etmesi görülüyor.

BİZE BÜYÜ YAPTINIZ DİYEREK İFTİRA ATIYOR

İlyas Kandemir, Bizim iki senedir uğraştığımız Veli Yılmaz, bizi her şeyden mahrum bıraktı. İş yerime ve evime silah sıktı. Bu adamı defalarca şikayet ettim bir sonuç alamadım. Yetkililerden bu kişiye büyük bir ceza vermesini istiyorum. Evimden yolumdan etti, taşındık ama her gün peşimizde. Bayram günü geldi iş yerime sıktı. Tek başıma mücadele ediyorum. İki sene önce eşinden ayrıldı. 'Bize büyü yaptınız' diye iftira atıyor. Bizim büyü ile işimiz olmaz, ben büyü yapsaydım zengin olurdum. Büyü ile uğraşsaydım farklı yerlerde olurdum. Çocuklarımı evimden korkarak çıkartıyorum. Balkonda çocuklarımla oynarken silahla sıktı. dedi.