Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem - Son Dakika

Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler bugün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde kaydedildi. Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gülümseten korona virüs önlemi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

(İHA)