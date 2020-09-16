Son dakika haberi... ZEYTİNBURNU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİN'DE 94 BİN 500 TL PARA CEZASI KESİLDİ - Son Dakika

Zeytinburnu'nda koronavirüs denetimleri kapsamında bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uymayan 30 kişiye toplamda 94 bin 500 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki gün önce gerçekleştirdiği koronavirüs tedbirleri kapsamında Zeytinburnu'nda iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesinde bulunan bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını tespit ederek, işyeri sahibi İzzettin D., (59) ve işyerinde bulunan 30 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplamda 94 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu işyeri zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.