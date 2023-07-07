Zeytinburnu'nda Kulaklıkla Müzik Dinleyen İş Arkadaşı Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kulaklıkla Müzik Dinleyen İş Arkadaşı Tabancayla Vuruldu

Zeytinburnu'nda Kulaklıkla Müzik Dinleyen İş Arkadaşı Tabancayla Vuruldu

07.07.2023 15:56

Zeytinburnu'nda bir atölyede, kulaklıkla müzik dinleyen iş arkadaşı, uyarıya rağmen tekrar kulaklık takınca tabancayla bacağından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

ZEYTİNBURNU'nda, atölyedeki bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, 20 Haziran saat 16.35 sıralarında, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı. Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti. Bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Kulaklıkla Müzik Dinleyen İş Arkadaşı Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
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