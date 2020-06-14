Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı (1) - Son Dakika
Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı (1)
ZEYTİNBURNU Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
ZEYTİNBURNU Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İstanbul
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14.06.2020 20:20:13. #1.13#
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