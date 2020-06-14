Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda, lokantada çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 44/1 Sokak'ta bulunan bir lokantada saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Olayda, lokantada çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Kerematullah isimli kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi devam eden yaralının durumunun iyi olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde küçük çaplı yanma meydana geldiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, sokağı trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın olduğu lokanta çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerde lokanta önünde park halinde bulunan minibüsün de patlamadan zarar gördüğü belirlendi. Lokantadaki malzemelerin sokağa dağıldığı görüldü. Patlamanın nedeni araştırılıyor.