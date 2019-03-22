Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Makineye Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda Makineye Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

21 dakika önce

Zeytinburnu'nda bir matbaada çalışan 45 yaşındaki Suriyeli işçi Adnan Hamo, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda bir matbaada çalışan 45 yaşındaki Suriyeli işçi Adnan Hamo, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan matbaada meydana geldi. İddiaya göre, Halep doğumlu 45 yaşındaki Adnan Hamo, bir anlık dalgınlığından kullandığı makineye kapıldı. Kanlar içinde yere yığılan Hamo, için mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri matbaaya gelerek incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

İşçi, Zeytinburnu, Güncel
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