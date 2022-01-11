ZEYTİNBURNU'NDA MASKELİ GASPÇI DEHŞETİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP 30 BİN DOLARINI GASP ETTİLER - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu kişiyi 6 yerinden bıçakladıktan sonra içinde 30 bin dolar bulunan çantasını gasp etti. Mağdurun yaralı haldeyken tutup bırakmadığı şüpheliyi yardımına vatandaşlar dövdü. Yaşananlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi 151 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; akşam saatlerinde evine dönen Afganistan uyruklu Khodai Nazar, sokakta maskeli 3 kişi ile karşılaştı. 3 şüpheli, önce Khodai Nazar'a saldırdı, daha sonra elindeki çantayı gasp etmeye çalıştı. Şüphelilere direnen Nazar, 6 yerinden bıçaklandı. 2 şüpheli, içerisinde 30 bin Dolar bulunan çantayı gasp edip olay yerinden kaçarken, yerde yatan yaralı kişi 3'ncü şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Bıçaklanan Nazar, bir yandan bağırarak yardım isterken bir yandan da şüpheliyi tuttu. Sesleri duyan Nazar'ın yakınları kurusıkı tabanca ile ateş ederek yaralının yardımına koştu. Vatandaşlar, getirdikleri sopa ile olay yerindeki şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Khodai Nazar, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerindeki şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan iki şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

GASP ANLARI KAMERADA

Afganistan uyruklu Khodai Nazar'ın şüphelilerle boğuştuğu ve bıçaklandığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin Nazar'a saldırması üzerine, sokak üzerinde yürüyen iki kişinin kaçtığı görülüyor. Daha sonra çantasını vermemek için bir süre şüphelilerle boğuşan Nazar, defalarca bıçaklanıyor. Nazar'ın yakınları ise havaya ateş ederek olay yerine geliyor. Yakınları, şüpheliyi getirdikleri sopayla dövüyor.

Silah seslerini duyduktan sonra sokağa çıkan Erol Çele, Evde otururken 4 el silah sesi duyduk. Balkona çıkıp baktım, iki kişi boğuşuyor. İki kişi de yardıma koştu. İki kişinin kaçtığını söylediler. Yaralıydı, ambulans çağırdılar. 3-4 yerinden bıçaklanmıştı. Çantayı alanlar kaçıyor. Yaralı ise diğerini bırakmıyor. Yardıma gelenler de onu tuttu, yakalandı. Çantada 30 bin Dolar olduğunu söylüyorlar. Yaralı şu an hastanedeymiş dedi.