Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

44 dakika önce

Zeytinburnu'nda makas atan bir otomobilin neden olduğu belirtilen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda makas atan bir otomobilin neden olduğu belirtilen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilen 34 CRR 847 plakalı otomobil iddiaya göre seyir halinde makas atarken, Serkan S'nin kullandığı 34 JA 1592 otomobil ile Ayhan G. yönetimindeki 34 ZY 7884 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Ayşegül H'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Zeytinburnu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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