ZEYTİNBURNU'NDA MİLYONLUK GASP - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda otomobille bir iş merkezinin önüne gelen maskeli ve silahlı gaspçılar, şirket yetkilisi 3 kişiden birini bacağından silahla vurarak yaklaşık 250 bin Euro'yu ile kaçtı.

ŞİRKET ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Olay sabah saat 07.30 sıralarında Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin önünde meydana geldi. 2 ayrı otomobille iş merkezi önüne gelen yüzü maskeli ve silahlı 5 kişi, iş merkezi önünde şirket yetkilisi 3 kişi saldırıya uğradı. Yetkililerden birini silahla bacağından vurarak yaralayan gaspçılar, diğer iki kişiyi de darp etti. İçinde şirkete ait yaklaşık 250 bin Euro olan çantayı alan gaspçılar geldikleri otomobillerden biriyle kaçarken diğer otomobili olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan kişiyi hastaneye götürürken, başına aldığı kabza darbesiyle yaralanan kişi ise darp edilen diğer yetkiyi ayakta tedavi etti.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Polis ekipleri gaspın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek olay yerinde çalışma yaptı. Olay yeri inceme ekipleri yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Yine olay yerinde gaspçıların bıraktığı otomobilde incelemelerde bulundu.

Olayı gören Nejat Akalp, " Sabah dükkanı açtım. Tam dışarı çıkacaktım silah sesleri geldi. Araçtan 4 kişi indiler. Ondan sonra saldırıyı yapıp başka bir araçla gittiler. Maskelilerdi" diye konuştu. Polis yaklaşık 1 milyon 600 bin lira eden 250 bin Euro ile kaçan gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların şirket binası önüne gelen kişileri gasp edip hızla kaçtığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralılardan görüntü

-Yaralının ambulansa alınışı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

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