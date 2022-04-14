Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı

14.04.2022 17:12

Zeytinburnu'nda yaşanan yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksi sürücüsünü ezmeye çalıştı.

Zeytinburnu'nda yaşanan yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksi sürücüsünü ezmeye çalıştı. Taksici ve motosikletli arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sümer Mahallesi Prof.Dr. Turan Güneş Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsüyle taksici arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletiyle gaza basan sürücü aracından inen taksiciye çarpıp ezmeye çalıştı. Ezilme tehlikesinden kurtulan taksici ve motosikletli sürücü arasında yaşanan boğuşmayı trafikteki diğer sürücüler ayırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracından inen taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüyle tartışıyor. Motosikletin gazına basan sürücü, taksiciyi ezmeye çalışıyor. Kavgayı diğer sürücüler ayırıyor.

(Caner Sönmez - Davut Has/İHA)

Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı
Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı
Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı - Son Dakika


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