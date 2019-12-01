Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda motosikletin 3 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda motosikletin 3 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada - Son Dakika

Zeytinburnu'nda motosikletin 3 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda motosikletli kuryelerin sık kullandığı Nuripaşa Mahahallesi'ndeki bulvarda bir motosikletli, 3 yaşındaki kıza çarptı.

Zeytinburnu'nda motosikletin 3 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda motosikletli kuryelerin sık kullandığı Nuripaşa Mahahallesi'ndeki bulvarda bir motosikletli, 3 yaşındaki kıza çarptı. Çocuğun yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde babası Hacı Toprak ile birlikte yürürken bir anda elini bırakan 3 yaşındaki kızı Betül'e, yayaların arasında ilerleyen 21 yaşındaki Fakrittin N.'nin yönetimindeki  motosiklet çarptı. Küçük kız, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kızın yakınları sürücüden şikayetçi olmadı. Sevk edilen Trafik Büro Amirliği ekibi rapor düzenledikten sonra bu bölgede 1 saat süreyle motosikletli yunus timleri görevlendirilerek, bu yolu kullanan motosiklet kuryeleri üzerinde denetim yaptı. Durdurulan 27 motosikletin araç ve sürücü belgeleri tek tek denetlendi. Bu motosikletlerden 5'i trafikten yasaklanırken, 11 sürücüsüne toplam 9 bin 743 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Emniyet yetkilileri, motosikletlilere yönelik denetimlerin aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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