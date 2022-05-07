Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada

07.05.2022 09:11
Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklete kask takmadan binen iki genç, cadde üzerinde hız yaparken yola çıkan bir otomobile çarparak havaya fırladı.

İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklete kask takmadan binen iki genç, cadde üzerinde hız yaparken yola çıkan bir otomobile çarparak havaya fırladı. Aydınlatma direğine çarptıktan sonra yere düşen gençler, yaralanarak hastaneye kaldırdı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz akşam Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde saat 20.40'ta meydana geldi. İddialara göre, motosiklet kullanmaya uygun ehliyeti bulunmayan sürücü ve beraberindeki arkadaşı cadde üzerinde turluyordu. Motosikletle hız yapan sürücü seyir halindeyken sürücü kursu sahibi Mehmet Küçük otomobiliyle caddeye çıktı. Küçük, yolun karşısına geçmek isterken motosikletli sürücü otomobile önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstündeki gençler havaya fırladı. Cadde üzerindeki aydınlatma diğerine çarpan gençler yere düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı gençlerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün caddeye çıktığı görülüyor. Otomobil caddenin yarısına geldiğinde hızla gelen bir motosiklet otomobile çarpıyor. Motosikletin üstünde bulunan gençler havaya fırlayarak yere aydınlatma direğine çarpıyor.

"Çocuklarda kask falan yoktu"

Otomobil sürücüsü Mehmet Küçük, "Akşam dükkanı kapattım, çıktım. Karşı yoldan bu tarafa geçiyordum. Yol bomboştu. Tam kavşağı bitirdim. Bitirir, bitirmez iki tane genç, arabanın ön tamponuna vurdular. Vurur, vurmaz düştü çocuklar. Akşam ambulans geldi. Durumları fena değil. Birisinin ayağı çatlakmış. Zaten bizden de biri ehliyet aldı. Çocuklarda kask falan yoktu. Biraz problemli çocuklar" dedi.

"Burada sürekli çocuklar şov yapıyorlar"

Motosikletli gençlerin çok hızlı olduklarını söyleyen Küçük, "Çok hızlılardı. Daha önceden buradan geçmişler. Esnaflar diyor ki; bir iki sefer gelip, geçtiler. Burada sürekli çocuklar şov yapıyorlar. İkinci de bize denk geldi. Bizde bir şey yok. Arabada hasar var. O çok önemli değil. Zaten rapor tuttular, baktılar, götürdü emniyete arkadaşlar. Hasar kaydı var ama yüzde yüz hata onların. Geldi, vurdular arabamıza" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada
Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada

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Zeytinburnu, Motosiklet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda motosikletli gençlerin havaya fırladığı feci kaza kamerada - Son Dakika


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