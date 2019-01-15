Zeytinburnu'nda Otomobil Dereye Devrildi
1 saat önce
Zeytinburnu'nda dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Zeytinburnu
'nda dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çırpıcı Yolu üzerinde Erol Çakır yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkulukları aşarak, Haznedar Deresi'nin yatağına devrildi.
Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, sürücüyü araçtan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de dere yatağından çıkardıkları yaralı sürücüyü, sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Dere yatağına devrilen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:45 Kaynak: AA
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek