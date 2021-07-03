Zeytinburnu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Araçta sıkışan 2 kişi uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 34 CPJ 965 plakalı otomobil D-100 kara yolu Zeytinburnu Ambarlar mevkisinde 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı.

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