Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

28.05.2022 10:23
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

ZEYTİNBURNU'nda otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.

ZEYTİNBURNU'nda otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Bisikletlinin ağır yaralandığı kazada otomobil takla atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen salı akşam saatlerinde Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDC 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte yola savrulan kişi ağır yaralanırken otomobil de takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Polis ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, takla atan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YORUMLAR
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Otomobil, Salı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika


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