Zeytinburnu'nda Parkta Dövüp Dereye Attılar
44 dakika önce
ZEYTİNBURNU Çırpıcı Parkı'nda yürüyen Afganistan uyruklu Nurdan Metodni bir grubun saldırısına uğradı.
ZEYTİNBURNU Çırpıcı Parkı'nda yürüyen Afganistan
uyruklu Nurdan Metodni bir grubun saldırısına uğradı. Bir süre darp edildikten sonra çırpıcı deresine atılan genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Zeytinburnu Osmaniye
Mahallesinde Çırpıcı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Afganistan uyruklu Nurdan Metodni parkta yürüdüğü sırada bir grup önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Metodniye saldıran kişiler, bir süre darp ettikten sonra Metodni'yi çırpıcı deresine attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye atılan Afganistan uyruklu genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Nurdan Metodni sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü. Polis
saldırganları arıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:32 Kaynak: DHA
Gözü Dönmüş Saldırganlar, Parkta Önünü Kestikleri Afgan Genci Dövüp Dereye Attılar
Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler
49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti