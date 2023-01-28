Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi

28.01.2023 10:01

Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonrası yolda çukur oluştu.

Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonrası yolda çukur oluştu. Yolda oluşan çukur, dron ile görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol altından geçen doğal gaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Doğal gaz borusundaki sızıntının, elektrik hattından kıvılcım almasıyla yol ortasında alevler yükselmeye başladı. Patlama nedeniyle yolda oluşan çukur, dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin incelemelerde bulunduğu görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü (2) Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü (2)

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:27 Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var
09:17 Annesinin onayı olmadan evlenen Özcan Deniz, sorulara tek cümlelik cevap: Sorunlar aile arasında kalacak
09:23 Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş! 6'lı Masa'nın adayı İlhan Kesici mi oluyor?
08:47 Sinan Ateş'in annesi suskunluğunu bozdu: Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı
08:43 Tır sürücüsü, elleri kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu
08:27 Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşadıkları iddiasını yalanladı
08:06 İmamoğlu, camide "Burada senin işin yok, şov yapıyorsun" diyen vatandaşa böyle karşılık verdi
07:32 Selçuk Bayraktar'dan "Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt
15:38 Kalp krizi sonucu vefat eden Kurtlar Vadisi oyuncusu Levent Güner son yolculuğuna uğurlandı
06:06 Nissan, 527 binden fazla aracını geri çağırdı! Her an alev alabilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2023 10:17:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan çukur havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement