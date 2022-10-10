Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı

10.10.2022 14:17

Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı İstanbul Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltın alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazara giden 86 yaşındaki Zeliha Şahin, dönüşte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada BİM marketlerine ait olan ve sürüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DNR 168 plakalı kamyonetin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Zeliha Şahin'in cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı - Son Dakika

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