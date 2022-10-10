Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazara giden 86 yaşındaki Zeliha Şahin, dönüşte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada BİM marketlerine ait olan ve sürüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DNR 168 plakalı kamyonetin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadın kamyonun altında kaldı - Son Dakika

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