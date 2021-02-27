Olay, 4 Aralık 2020'de Zeytinburnu 'nun Nuripaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli yaşlı kadın pazardan eve döndüğü sırada, peşine Afganistan uyruklu Z.S. peşine takıldı. B.K. yaşadığı apartmana girdiği anda arkasından gelen Z.S., bina içinde kadını darp edip, ardından cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşananları gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Z.S.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını gasp eden kişi yakalandı - Son Dakika

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