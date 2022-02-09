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Son dakika... Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoföre 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Son dakika... Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoföre 6 yıl 8 ay hapis

09.02.2022 11:55
Son dakika... Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoföre 6 yıl 8 ay hapis

Bir son dakika haberine göre ÖZEL bir üniversitenin Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

ÖZEL bir üniversitenin Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Sanık şoför Sedat Yiğiter, "Bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Yiğiter katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, "Sanık bu olaydan önce de hız yapmaktan ve ön plakanın sökülmesinden cezalar almış. Bu durum kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Olayın olduğu günde aracın ön plakası bulunmamaktaydı. Makas atan kişiler kameralara takılmamak için böyle bir eyleme girişmektedirler. O gün de makas atarak seyir halinde bulunduğunu tüm tanıklar beyanlarıyla doğrulamışlardır. Olayı gören 5 tane kamera olmasına rağmen tüm kameralar bozuk çıktı. Şahit beyanları, 112 aramaları iki aracın yarışarak gittiğine ilişkin telefon ihbarlarından makas atmak nedeniyle bu üzücü olay gerçekleşmiştir. Müvekkillerim gencecik pilot adayı olan evlatlarını kaybetmişlerdir. Savcının mütalaasında bahsi geçtiği üzere bilinçli taksirle ve olası kast hükümleri uyarınca sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Sedat Yiğiter'e "taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğini göz önünde bulunduran mahkeme, artırıma giderek cezayı 8 yıla çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle oldu: Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., yan yolda Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımında, taralı alanda aracını durdu. Mustafa E., lastikleri kontrol etmek için araçtan indi, önce sol taraftaki lastikleri kontrol etti daha sonra da sağ taraftaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği o sırada araçta yolcu olarak bulunan maktul Ahmet Selimhan Şimşek de araçtan indi. Bu esnada sürücü Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresindeki araçta hızlı seyrederken aracın hakimiyetini kaybetti. Durmakta olan aracın sol arka çamurluk ve teker kısmına ve de araçtan inen ve aracın yanında bulunan Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianamede şüpheli Yiğiter'in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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Asliye Ceza Mahkemesi, Zeytinburnu, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoföre 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


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