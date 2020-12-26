Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı

26.12.2020 10:15
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı, System.String[]

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda çalıntı olduğu öğrenilen panelvan araçla kaçan şüpheli 4 kişi, polisin kovalaması sonucunda ters yöne girdi.

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda çalıntı olduğu öğrenilen panelvan araçla kaçan şüpheli 4 kişi, polisin kovalaması sonucunda ters yöne girdi. Ters yöne giren şüpheliler, trafik nedeniyle daha fazla ilerleyemeyince aracı bırakıp kaçtı. Kaçan şüphelilerden biri yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay dün saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 ZD 9159 plakalı panelvan araçla ilerleyen 4 şüphelinin, araç plakasının takip sistemine takılması sonucunda polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerini fark eden 4 şüpheli, çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda ters yöne giren şüpheliler, trafik nedeniyle daha fazla ilerleyemeyince araçtan inip yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerden biri bariyer ve tellerden atlayarak yolun karşısına geçmek isterken, o sırada Ümit Taner yönetimindeki 34 TB 3793 plakalı otomobilin çarpması sonucunda yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı şüpheliyi ambulansa koyarak tedavi etti. Yaralı şüpheli polis eşliğinde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de kısa süreli trafik oluştu. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı
Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı

D-100 Karayolu, Zeytinburnu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda polisten kaçan şüpheliye otomobil çarptı - Son Dakika


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