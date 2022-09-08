Zeytinburnu'nda ağızlıksız gezdirilen Pitbull uyuyan kediyi öldürdü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda ağızlıksız gezdirilen Pitbull uyuyan kediyi öldürdü

08.09.2022 12:22

ZEYTİNBURNU'nda sahibi tarafından ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, yol kenarında uyuyan kediyi öldürdü.

ZEYTİNBURNU'nda sahibi tarafından ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, yol kenarında uyuyan kediyi öldürdü.

Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından cadde üzerinde ağzında ağızlık olmadan gezdirilen pitbull ağaç altında uyuyan kediye saldırdı. Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı. Kedi hayatını kaybederken kediye bakan Saliha Biber köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.Saliha Biber, "Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın" dedi Köpeğin ağzından kedinin 15 dakika alınmadığını iddia eden Biber, "Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara. Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? 'Altı üstü bir kedi' demiş.  Canlar nerede? soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağızından 15 dakika alınmamış" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda ağızlıksız gezdirilen Pitbull uyuyan kediyi öldürdü - Son Dakika

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