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Zeytinburnu'nda "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" yenilenerek hizmete açıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" yenilenerek hizmete açıldı

19.08.2021 09:18

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen, hayvan barınma, ameliyathane ve araç sayısı iki katına çıkarılan Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, yenilenerek törenle hizmete açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen, hayvan barınma, ameliyathane ve araç sayısı iki katına çıkarılan Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, yenilenerek törenle hizmete açıldı.

Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde, canlı barınma kapasitesi artarken, en yeni teknolojiye sahip anlık röntgen ve hemogram cihazları koyuldu. Böylelikle, kırık durumlarında anında teşhis koyulup müdahale edilirken, kan örnekleri doğru ve hızlıca analiz edilerek tedavi sürecinde hızlı bir şekilde yol alınması sağlanacak. Kedi ve köpek olarak ayrılan 2 adet ameliyathaneye sahip bakımevinde, 2 adet yoğun bakım ünitesi, 3 adet bakım odası, operasyon sonrası bakım için steril oda, yeni doğum yapan yavru kediler için yavrulu oda ve 2 adet hizmet aracı bulunuyor.

'BU HİZMET DİĞER BELEDİYELERE DE ÖNCÜLÜK EDECEK'

Kazlıçeşme Mahallesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da, Meclis'te hayvan haklarıyla ilgili yürürlüğe giren kanunu anlattı. Meclis'te yasayı ve yürürlüğe geçireli bir ay olduğunu belirten Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın ilgisi sayesinde yasayı olabildiğince kapsayıcı ve güzel bir biçimde geçirdiklerini söyledi. Yaşar, şöyle konuştu: "Bu yasayla devrim niteliğinde hükümler geldi. En önemlisi konu hayvan mal değil can hükmünde olması oldu. Ben de bir hukukçuyum evveliyatında hayvan mal hükmündeydi, hayvana karşı cürümler TCK'ya göre suç olarak düzenlenmemiş ve kabahatler kapsamındaydı. Bu yasayla yaptığımız en önemli değişiklik, 'Hayvan bir can, hayvana karşı işlenen cürümler TCK kapsamında suç' olarak düzenlendi. Belediyelere yükümlülük yüklendi ki hayvanseverlerimizin aslında en fazla istedikleri ve talep ettikleri buydu. Zeytinburnu Belediyesi'nin diğer belediyelere öncülük edecek güzel bir hizmeti hayata geçirdiğini görüyorum. Bu hizmet diğer belediyelere de öncülük edecek."

'ESKİ BİNADA 36 HAYVANI MİSAFİR EDEBİLİYORDUK, ŞİMDİ YENİ BİNADA KAPASİTEMİZ 81'E ÇIKTI'

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, belediye tarafından yıkılıp yeniden yapılan bakımevinin kimsesiz canları ağırlamak için kapılarını açtığını söyledi. Belediyenin vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek belediyedeki mevcut binanın yetersiz olduğu kararına vardıklarını dile getiren Arısoy, bugün sahipsiz hayvanlarla ilgili çıtayı daha fazla yükseltme günü olduğunu ifade etti. Arısoy, şunları kaydetti: "Bugün Zeytinburnu Belediyesi'nin can dostlarla ilgili hizmetlerinin ikinci versiyonunu başlattık. Daha önce var olan 'Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevini' yeniden yaptık. Yeni bakımeviyle birlikte ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, bakım odası ve araçların kapasitesi iki katına çıkarıldı. Burayı daha önce olmayan röntgen, kan analizi yapan cihazlar, ameliyathane, çoklu bakım odalarını yaparak önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayacak hale getirdik. Ayrıca mevcutta bir olan araç sayımızı 2'ye çıkardık. Bu şu demek, bize gelen yaralı ve hasta can dostlarımıza yetişme hızımız 2 katına çıkacak. Eski binada 36 hayvanı misafir edebiliyorduk, şimdi yeni binada kapasitemiz 81'e çıktı."

'HERKESE HAYVAN SAHİPLENMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Sahipsiz hayvanlarla ilgili hizmetin tek başına belediyelerin altından kalkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Bu geçici hayvan bakım evinde haftanın belli günlerinde ziyaret imkanı olacak ve buradan hayvan sahiplenmek isteyen komşularımıza ilk bakımlarını yapmış olarak hayvanları teslim edeceğiz. Ben bütün komşularıma hayvanları sahiplenmelerini bu vesileyle tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bakımevinin açılışı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, özel bir üniversitenin rektörü Adnan Yüksel ve protokolün katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleşti. Açılışın ardından bakımevi davetliler tarafından gezildi.

Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu'nda Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yenilenerek hizmete açıldı

Milletvekili, Zeytinburnu, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 'Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi' yenilenerek hizmete açıldı - Son Dakika


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