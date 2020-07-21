Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine baskın - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine baskın

Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine baskın Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine yapılan operasyonda 275 litre alkol ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine baskın İSTANBUL - Zeytinburnu'nda sahte alkol imalathanesine yapılan operasyonda 275 litre alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Sahte Alkol İmalatı' kapsamında ilçede denetimler yapıldı. Maltepe Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet ekipleri, söz konusu adrese 18 Temmuz'da baskın düzenledi. Operasyonda 8 bidonda 275 litre sahte alkol, 3 arıtma makinesi, 2 soğutma makinesi ve 8 boş bidon ele geçildi. Olayla bağlantılı Turgay Tarık D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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