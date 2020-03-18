Zeytinburnu'nda sahte alkolden ölüm iddiası; Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda sahte alkol tükettikleri iddia edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Türkmenistan uyruklu Esger A. ve Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.