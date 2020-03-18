Zeytinburnu'nda sahte içkiden 3 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda sahte içkiden 3 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sahte içkiden 3 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

6 saat önce

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Zeytinburnu'nda sahte içkiden 3 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda, System.String[]

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

Dün de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Eresh K.'nin de sahte alkol kullandığı için hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı şahısların bu olayın da faili olduğu yönünde incelemeler devam ediyor.

Merkezefendi, Türkmenistan, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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