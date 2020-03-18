Zeytinburnu'nda sahte içkiden 5 kişi öldü, 4 kişi yoğun bakımda - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda sahte içkiden 5 kişi öldü, 4 kişi yoğun bakımda

7 saat önce

Zeytinburnu'nda sahte içki tükettikleri tespit edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Zeytinburnu'nda sahte içkiden 5 kişi öldü, 4 kişi yoğun bakımda, System.String[]

Zeytinburnu'nda sahte içki tükettikleri tespit edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede, bu kişilerin sahte içki tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte içkiyi temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Üç kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırılırken burada hayatını kaybetmişti. Eresh K.'nin de sahte içki kullandığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İlçedeki hastanelerde tedavileri süren Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Hayıtbay B. ile Telsiz Mahallesi'nde ikamet eden Mahmasharıp R. de hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile adının Ruslan olduğu belirlenen kişilerin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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