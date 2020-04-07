Zeytinburnu'nda sahte maske operasyonu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sahte maske operasyonu
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda 4 tekstil atölyesine yapılan baskında 10 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, sahte maske üreten işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
ZEYTİNBURNU'nda 4 tekstil atölyesine yapılan baskında 10 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, sahte maske üreten işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi Mahallelerinde 4 ayrı tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı alan polis harekete geçti. Tekstil atölyelerine baskın düzenleyen ekipler satışa hazır 6 bin 500 sahte maske ve dikim aşamasında 4 bin sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahiplerine ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yapmak suçundan idari para cezası uygulanırken, 4 tekstil atölyesi de zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:57 Kaynak: DHA
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