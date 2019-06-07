Zeytinburnu'nda sahte vekaletle daire satan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı
1 saat önce
Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Zeytinburnu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekalet name ile 2 kişinin daire satışı yaptığı ihbarını alan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalar sonunda yabancı uyruklu Tuerxun H. (34) isimli şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahıs Wusman A. (30) da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderdi. - İSTANBUL
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