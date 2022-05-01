Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu

01.05.2022 09:09

Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamaları sırasında vatandaşlarla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme-tokat kavga çıktı.

Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamaları sırasında vatandaşlarla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme-tokat kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam Türkiye'nin hemen hemen yer yerinde Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Bazı noktalarda kutlamalara gölge düşüren anlar da yaşandı. İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre taşkınlık çıkaran bir grup taraftar ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir taraftar vatandaşlara bayrak sopasıyla saldırdı. Yaşananları başka bir taraftar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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