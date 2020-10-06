ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN



Zeytinburnu'nda bulunan Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki baraka alev alev yandı.

Yangın, saat 02.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan 4 katlı Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki barakada çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören sanayi sitesinde bulunanlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Bayrampaşa ve Zeytinburnu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında baraka kullanılmaz hale geldi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

- İstanbul