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ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

05.01.2022 17:24

ZEYTİNBURNU'nda, parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı, satırla başına defalarca vurarak öldüren İsmail A.?nın (30) ifadeleri ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda, parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı, satırla başına defalarca vurarak öldüren İsmail A.?nın (30) ifadeleri ortaya çıktı. İsmail A. ilk ifadesinde, "Bende kesinlikle satır yoktur. Her ne kadar kameralarda tespit edilen şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetler benim ikametimde ele geçmişse de bu kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum" dedi.

Zeytinburnu, Topkapı'da bulunan bir parkta 27 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda yeşillikler arasında yerde yatan bir kişi görenler durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin başına defalarca satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden kişinin Murat Keskinbıçkı olduğu belirlendi. Keskinbıçkı'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarındaki kişinin İsmail A. olduğu tesit edildi. İsmail A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Keskinbıçkı'ya ait kanlı kıyafetler İsmail A.?nın ikamet ettiği abisinin evinde bulundu. İsmail A.?nın hakimlikteki ilk ifadesinde, "Ben psikolojik rahatsızlığım nedeniyle yatarak tedavi gördüm. İlaçla tedavi gördüğüm zamanlar da oldu. Ancak bazılarında reçetenin özel yazılması nedeniyle ilaçlarımı alıp kullanamadığım da olmuştur. Ben ağabeyimin benim odamda satır bulduğu yönündeki iddiasını kabul etmiyorum. Satır benim odamın arkasında bulunan bahçede ele geçmiştir. Ben odamdan dışarı çıkmam" dedi. Ev ile ilgisi olmadığını ifade etmesinin üzerine arka bahçede bulunduğunu söylediği satırdan nasıl haberdar olduğu sorulan İsmail A., "Evdekiler genelde inşaat malzemelerini ve bunun gibi malzemeleri orada saklarlar. Bu nedenle orada olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

"BENDE KESİNLİKLE SATIR YOKTUR"

Sorgusunun devamında satırın inşaat malzemesi olmadığı kasaplık mesleği ile uğraşanlarda bulunabileceği, kendisinin satırı ne şekilde aklına getirdiği sorulduğunda ise, "Ben diğer eşyaları orada saklıyorlar diye öyle düşündüm. Bende kesinlikle satır yoktur. Ağabeyimin neden iftira attığını bilmiyorum. Aramızda miras davası vs. gibi herhangi bir husumet söz konusu değildi. Ben olay nedeniyle ölen şahsı tanımam. Her ne kadar kameralarda tespit edilen şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetler benim ikametimde ele geçmişse de bu kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Kıyafetler bana ait değildi. Bana daha önce 50-60 kişi saldırmıştı. Belki onlar kıyafetleri atmış olabilirler" ifadelerini kullandı. Kendisine saldırdığını iddia ettiği kişilerin kendisine fiziki bir zararı olmayacak kıyafetleri neden bahçeden içeri attıkları hatırlatıldığında, "Onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Ben suçu işlemedim. Görüntülerde yer alan şahıs ben değilim. Hakkımda yapılan tespiti kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. İsmail A'nın abisi Ersin A. ifadesinde, "Kardeşimin odasında satır buldum. Kimseye zarar vermesin diye çöp konteynırına attım" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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Zeytinburnu, Aralık, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA SATIRLI CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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