Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi

31.03.2021 01:41

Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi Zeytinburnu'nda korona virüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda korona virüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirleri gereğince Pazar girişlerine dezenfektan konularak esnaf ve vatandaşa uyarılar yapıldı.

İstanbul'da korona virüs vakalarının artış göstermesi sebebiyle denetimler sıklaştı. Bu kapsamda Zeytinburnu'ndaki semt pazarlarına korona virüs denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki pazarlardan biri olan Salı Pazarı'nın girişlerine dezenfektan standı kuruldu. Pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar 'HES' kodu kontrolü yapılarak uyarılarda bulunuldu. Yapılan denetime Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney' de eşlik etti.

"İnşallah düzelecek, maviye döneceğiz"

Semt pazarında esnaflık yapan Ramazan Gülcan, "Pazarda kurallara uyuyoruz. Kaymakam bey pazarda denetim yaptı. İnşallah düzelecek, maviye döneceğiz. Müşterilere ürünleri seçtirmiyoruz. Havuç turp gibi ürünleri seçtirmeden veriyoruz. 'HES' kodlarımız belediye tarafından sabah sorgulanıyor" şeklinde konuştu.

"Bizler de dinamik denetim modeli kapsamında sahalara çıktık"

İstanbul Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, "Maalesef İstanbul istemediğimiz bir seviyede, kırmızı seviyeye geldi. Bizler de dinamik denetim modeli kapsamında sahalara çıktık. Bugün de Salı pazarındayız. Esnaf kardeşlerimize denetlemede bulunuyoruz. Bildiğimiz gibi pazarcı esnafımız belirli bir mesafe kuralına uymak zorunda. Yine buraya girişte esnafımıza 'HES' kodu sorgulaması yapıyoruz. Esnafımız ve vatandaşımız görüldüğü üzere kurallara uyuyor. Tabi ki öğleden sonra kalabalık oluştuğu zaman daha ciddi tedbirler alıyoruz. O zaman da kontrollü bir şekilde yoğunluğu azaltmak için tedbirler alıyoruz. Tabi ki bizim isteğimiz tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması" ifadelerini kullandı.

"Pazarcı esnafımız tedbirlerini almış"

Aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlara da aşı olma çağrısında bulunan Güney, "Bu pazara daha önceden de geldik. Sürekli buradayız ve görüşüyoruz. Pazarcı esnafımız tedbirlerini almış. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde gelebilirler ama dediğimiz gibi buradaki dikkat edeceğimiz husus kalabalık bir ortamın oluşmaması. Kurallara dikkat etmemiz lazım" dedi.

Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi
Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi
Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi
Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda semt pazarlarında korona virüs denetimi - Son Dakika


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