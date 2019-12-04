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Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil yandı

7 saat önce

Zeytinburnu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ambarlar civarında seyreden Kazım Durdu idaresindeki 34 TE 6546 plakalı otomobilin arka kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Kazım Durdu, aracın LGP'li olduğunu belirterek, yangının bir anda çıktığını söyledi.

Yangını fark ederek otomobili durdurduğunu anlatan Durdu, "İstasyondan gaz aldık. Köprüde arkadan dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı sağa çektim. Çevredekilerden yardım istedim. Yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık ama yangın bir anda büyüdü." dedi.


Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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