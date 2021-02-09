Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

09.02.2021 10:18
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

ZEYTİNBURNU'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı binanın çatısı uçtu.

ZEYTİNBURNU'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı binanın çatısı uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesinde, şiddetli lodos nedeniyle beş katlı binanın çatısı yerinden koparak caddeye uçtu. Park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. Büyük bir gürültü ile yerinden koparak caddeye uçan çatıyı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. O sırada caddeden geçen vatandaşlar ise açık dükkanlara sığındı. Çatının uçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU, İYİ Kİ O AN İNSAN YOKTU"

Çatı uçması sonucu aracı hasar gören mahalle sakinlerinden Ayhan Sarıçay, "Akşam oturuyorduk evde. Çay içiyorduk. Birden bir gürültü koptu. Sözde yeni yaptırmışlar çatıyı. Bütün arabaların üstüne indi. Burada 2 araba pert oldu. Benim arabama da geldi. Hasarlandı. Dua ediyorum Allah'tan burada dolu bir minibüs geçmiyordu. İçindeki insanlar ölebilirdi. Demirler arabamın üzerine düştü. Camlar, çamurluklar kullanılmaz halde. Olsun, o hiç sorun değil. Cana geleceğine mala gelsin. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika
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