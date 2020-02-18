Zeytinburnu'nda sıfır atık projesine iki mahalle daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda sıfır atık projesine iki mahalle daha katıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sıfır atık projesine iki mahalle daha katıldı

7 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi, evsel ve iş yeri atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliğinin önlenmesi için daha önce başlattığı geri dönüşüm projesine iki yeni mahalle daha ekledi.

Zeytinburnu'nda sıfır atık projesine iki mahalle daha katıldı, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi, evsel ve iş yeri atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliğinin önlenmesi için daha önce başlattığı geri dönüşüm projesine iki yeni mahalle daha ekledi.


İstanbul'da pilot bölge olarak hayata geçen " Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Mahallesi Merkezefendi"nin ardından Kazlıçeşme ve Gökalp Mahalleleri de "Sıfır Atık" hareketine katıldı. Uygulama kapsamında sokaklara geri dönüşüm ayrıştırıcı konteyner ve kutular koyuldu. Uygulama ile vatandaşların plastik, metal, cam gibi atıklarının toplanacağı geri dönüşüm kutularının yanı sıra atık yağların da belediye çalışanları tarafından düzenli olarak toplanacağı ifade edildi. Bu uygulama ile geri dönüştürülen atıklarla birlikte çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf yapılması hedefleniyor.


"Türkiye bütünüyle aslında büyük bir sıfır atık seferberliğine başladı"


Başlatılan uygulamanın kapsamının önümüzdeki süreçte daha da genişleyeceğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kazlıçeşme ve Gökalp mahallelerimizde ayrıştırma kutularımızı yerleştirdik, hazırız. Bugünden itibaren arkadaşlarımız ev ev, esnaf esnaf dolaşarak bu çöplerin ayrıştırılmış olarak çöpe atılmasını anlatacaklar. Merkez Efendi'den çok güzel bir netice aldık ve Kazlıçeşme ve Gökalp Mahalllerinin sıfır atık projesine en büyük desteği vereceklerine inanıyorum. Komşularımız ile birlikte Zeytinburnu'nda geri dönüşümü en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi geri dönüştürülebilir atığın evsel atıklara karışması gerçekten çok büyük israf. Türkiye bütünüyle aslında büyük bir sıfır atık seferberliğine başladı. İnşallah Haziran ayına kadar Zeytinburnu'ndaki bütün mahallelerimizi sıfır atık mahallesi haline getirmek istiyoruz, her geçen gün çöpten geri kazandığımız materyalleri arttırmak istiyoruz. Bütün mahalle sakinlerimize, esnafımıza, muhtarımıza, medya mensuplarına ve emek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Kazlıçeşme, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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