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Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular - Son Dakika

Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular

07.02.2022 09:23

Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada.

Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular

İSTANBUL Zeytinburnu'nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobillerine binmek üzere evlerinden çıkan aile, husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aile fertleri arabaya bineceği sırada silahıyla ateş açan şüpheli, anne, baba ve oğulu yaraladı. Silah sesini duyan ve otomobilin sürücü koltuğundan inen başka bir aile ferdi ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı

Saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ailenin arabalarının başında beklediği esnada, arkalarından gelen şüphelinin önce oğullarına sonrasına ise anne ile babaya ateş edip koşarak uzaklaştığı görülüyor.

"Üçü de bacaklarından yaralanmıştı"

Olayı anlatan görgü şahidi bir vatandaş, "3-4 el silah sesi geldi. Başta çocuklar maytap patlatıyor dedim. Çıktım baktım, adamlar yerde 3 kişi yaralıydı. Bir kadın, iki erkekti. Üçü de bacaklarından yaralanmıştı. Yaralılar özel araçla hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

Bir diğer görgü şahidi ise, silah sesini duymalarıyla birlikte dışarı çıktıklarını, yaralıların kendi arabalarıyla hastaneye götürüldüğünü ve polislerin incelemelerini yaptığını söyledi.

Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular
Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular
Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular
Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular

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Zeytinburnu, Saldırı, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Zeytinburnu'nda silahı saldırı kamerada... Anne, baba ve oğlu vurdular - Son Dakika


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